에넥스, '키친팔레트'로 나만의 주방 완성

도어 형태부터 컬러, 손잡이까지 취향에 맞게 선택 가능

[아시아경제 김종화 기자] 코로나 팬데믹 장기화로 집 안에서 보내는 시간이 늘면서 ㈜에넥스의 '커스터마이징 주방'인 '키친팔레트'가 주목받고 있다.

에넥스의 '키친팔레트' 시리즈는 6가지 도어, 18가지 컬러, 27가지 손잡이를 라이프스타일이나 개성에 맞게 조합할 수 있는 업계 최초의 커스터마이징 주방이다.

우아하면서도 고급스러운 주방을 원한다면 키친팔레트 시리즈 중 'EK7 뉴클래시'를 추천한다. 바로크 시대 화려한 조각을 연상케 하는 풍성한 도어 디자인을 적용해 화려한 입체감을 느낄 수 있다. 키친팔레트는 다양한 도어 디자인과 색상을 조합할 수 있는데 고풍스러운 느낌을 원한다면 'EK7 뉴클래시(딥그린)'과 'EK7 뉴모닝(스완화이트)' 코디가 적합하다.

획일적인 주방이 아닌 트렌디한 주방을 찾는다면 'EK7 뉴어반'을 주목해 볼 만하다. 상하단의 섬세한 빗각 라인 도어가 부드러우면서도 유니크함을 준다. EK7 뉴어반은 유광 5컬러, 무광 13컬러 총 18컬러를 적용할 수 있는데 유광 컬러의 경우 도장제품만의 은은한 광택 감을 느낄 수 있다.

에넥스는 붙박이장에도 커스터마이징 시스템을 적용하고 라인업을 확대하고 있다. 커스터마이징 붙박이장 '워드롭팔레트'를 활용하면 고객 취향을 반영한 나만의 붙박이장을 완성할 수 있다. 프레임 타입의 디자인과 다양한 무광 컬러의 조합은 자연스럽게 공간에 녹아 들어 고급스러움을 연출한다. 색상은 무광 13종 중 선택이 가능하며 메인 컬러인 무광 미스티블루 색상을 채택하면 차분하면서도 유니크한 침실 분위기를 연출할 수 있다.

에넥스 관계자는 "최근 인테리어에 대한 관심이 증가하며 다양한 도어 디자인, 컬러, 손잡이 등을 선택할 수 있는 키친팔레트가 크게 주목 받고 있다"면서 "다음달 7일 'EK5 뉴비엔' 매트핑크, 애쉬블루 신규 2컬러와 '워드롭스탠다드' 시리즈 등의 신제품을 출시 예정"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr