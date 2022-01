[아시아경제 지연진 기자] 모비스 모비스 250060 | 코스닥 증권정보 현재가 2,280 전일대비 135 등락률 +6.29% 거래량 2,248,543 전일가 2,145 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 '에이디엠코리아㈜' 코스닥 상장심사 통과모비스, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.05%모비스, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.18% close 는 스마트 팩토리 플랫폼 전문업체 제이에알시스템즈를 흡수합병하기로 결정했다고 20일 공시했다.

합병대가는 20억원으로, 제이에이알시스템즈 주주에게 모비스 주식 72만여주(합병대가의 80.38%)를 지급하고, 차액인 4억여원은 현금 지급할 예정이다.

모비스는 "스마트 플랫폼 전문업체 인수를 통한 신규 사업 진출과 매출 확대, 손익구조 개선을 통한 기업 가치 제고를 위해 합병한다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr