경남도, 스프링클라우드·CJ대한통운과 총 4800억 규모 투자협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도는 20일 사천시, 밀양시, 한국토지주택공사, 한국산업단지공단과 함께 스프링클라우드, CJ대한통운과 총 4800억원 규모 투자, 2205명 신규 일자리 창출이 담긴 투자협약을 맺었다.

이번 투자유치는 일자리 창출과 지역경제 활성화는 물론, 경남이 미래자동차와 데이터서비스 산업의 경쟁력을 높이고, 동남권 스마트 물류 허브로 발돋움하는 데 이바지할 것으로 기대되고 있다.

자율주행 모빌리티 서비스 전문 기업인 스프링클라우드는 국내외 자율주행 셔틀 서비스 사업 확대와 함께 더욱 안전하고 편리한 서비스를 위해 핵심기술 개발 및 사업 모델 고도화를 추진 중에 있다.

스프링클라우드는 협약에 따라 사천 제2일반산업단지 내 4차 산업 관련 교육 및 다양한 콘텐츠와 서비스를 제공할 수 있는 혁신공간을 조성한다. 총 9만6754㎡의 부지에 약 800억원을 투자하고, 105명의 신규인력을 고용할 계획이다.

이번 투자로 서부경남의 지속성장 가능성을 확보하고, 새로운 미래 성장산업인 자율주행 모빌리티, 정보통신기술(ICT) 산업 발전에도 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

CJ대한통운의 이번 투자는 2023년까지 2조5000억원을 자체 투입해 첨단 기술을 접목한 플랫폼 확장과 전문 인력 확보에 힘쓰는 ‘혁신기술 기업 성장’ 계획의 하나로 추진한다.

대한통운은 협약에 따라 밀양나노융합국가산업단지 내 총 6만4214㎡ 부지에 대규모의 스마트 물류센터를 건립하고, 2100여명 을 신규 고용한다.

센터는 그린뉴딜 산업을 선도하게 될 ‘에너지 자립형 스마트 물류센터’로 건립될 예정이며, 수소를 활용한 운송체계 구축까지 계획하고 있어 경남의 수소산업 발전에도 이바지할 것으로 기대된다.

협약식에는 송영기 스프링클라우드 대표이사, 신영수 CJ대한통운 택배 이커머스 부문 대표, 하병필 경남도지사 권한대행, 홍민희 사천시장 권한대행, 박일호 밀양시장, 홍준표 한국토지주택공사 경남지역본부장, 박성길 한국산업단지공단 경남지역본부장 등이 참석했다.

하 권한대행은 “이번 투자는 경남형 그린뉴딜 산업 활성화와 미래자동차 산업 발전에 이바지할 것으로 기대된다”며 “기업의 투자가 좋은 결과로 이어질 수 있도록 행정지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr