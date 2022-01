CU, 유튜버 와인킹과 손잡고 ‘와인세트 시즌2’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 와인 전문 유튜버 ‘와인킹’과 손잡고 ‘와인세트 시즌2’를 선보인다고 20일 밝혔다.

CU는 지난해 8월부터 CU와인샵에서 와인킹이 직접 테이스팅을 진행해 기획한 17가지 와인 세트를 ‘와인세트 시즌1’을 통해 선보였다. 이번엔 초초보 세트, 중급 같은 일반 세트, 진한 중급 세트, 고급 세트 등 총 10가지 상품들을 소개한다.

해당 상품 패키지 안에는 생산국, 와이너리, 품종 등 와인에 대한 기본 정보와 보관 방법, 맛있게 마실 수 있는 방법, 잘 어울리는 페어링 푸드 등 와인킹이 직접 작성한 와인 안내서가 동봉돼 있다.

구매 방법은 포켓CU를 통해 원하는 상품을 예약하고 점포를 방문해 상품을 결제 및 수령하면 된다. 오전 8시 이전에 주문한 상품은 당일 오후 6시부터 고객이 주문 시 지정한 점포에서 픽업할 수 있다.

BGF리테일 관계자는 “이번 와인킹 와인세트는 와인에 대해 잘 모르는 고객들도 와인킹의 추천에 따라 쉽게 고를 수 있도록 구매 편의를 높인 상품”이라며 “CU는 오프라인 와인 특화매장을 늘리는 한편 온라인 멤버십 애플리케이션(앱)을 기반으로 하는 CU와인샵의 라인업도 확대하는 투 트랙 전략으로 편의점 와인의 대중화를 이끌 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr