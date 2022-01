국민의힘 국가안보특위 호남본부 출범…윤 후보 국방정책 제시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 국가안보특별위원회 호남본부가 17일 공식 출범하고 본격적인 활동에 돌입했다.

국가안보특위 호남본부는 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 첫 회의를 열어 윤석열 후보의 국방정책을 설명하고 대선 승리를 결의했다고 밝혔다.

호남본부에는 박성규 예비역 육군 대장과 김근태 예비역 육군 대장, 이종섭 예비역 육군 중장, 임국선 예비역 육군 중장, 김정훈 예비역 육군 준장 등 예비역 장성 30명, 예비역 영관급 장교 등 100명, 예비역 위관급 장교 60여 명이 참여하고 있다.

이날 출범한 국가안보특위 호남본부는 국방·안보 분야 전문성을 갖춘 예비역 장성과 영관·위관급 장교, 대학교수 등으로 구성됐다. 이번 대선에서 윤석열 후보의 안보 및 국방정책을 지원할 예정이다.

국민의힘 호남본부는 윤석열 후보 국방정책 설명회를 통해 ▲인공지능(AI) 과학기술 강군 육성 ▲한미동맹 강화, 북핵·미사일 위협에 대한 실질적 대응 강구 ▲국가를 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라 실현 ▲미래세대에 맞는 병영체계 구축 ▲민군상생 복합타운 건설 및 국가균형발전 기여 등 국방정책을 윤 후보에게 제시했다.

윤 후보는 축하 메시지를 통해 “굳건한 안보를 통해 국민이 안심할 수 있는 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

김근태 예비역 육군 대장은 “대한민국의 생명과 같은 것이 국방이다. 국방이 위태롭고 실종된 상태다”며 “차기 정부는 국방을 다시 살려내는 계기를 마련해야 할 것”이라고 강조했다.

임국선 공동본부장은 “호남본부가 앞장서서 윤 후보의 국방정책을 구현하는 데 앞장서겠다”면서 “윤 후보의 당당한 외교, 튼튼한 안보 정책을 적극 지원하겠다”고 말했다.

김정훈 공동본부장은 “국가안보는 보수냐, 진보냐를 떠나 한 길을 가야 한다. 현재 대한민국은 북핵 위협 속에서 국민 안전을 최우선으로 하는 강한 국방이 필요한 시점”이라면서 “오는 3월 9일 대선을 통해 실종된 국방을 바로 잡아야 한다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr