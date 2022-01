광주 서구, 누리집 새단장…정보 제공 기능 강화

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 대표 누리집(홈페이지)을 새롭게 단장했다고 17일 밝혔다.

개편된 대표 누리집은 지난해 실시했던 주민 설문조사를 반영해 이용자 중심의 디자인, 정보 제공 기능 강화, 인터넷 속도 향상을 최우선으로 했다.

또 반응형 웹 기술을 도입해 이용자 환경에 맞춰 스마트폰, 태블릿 pc 등 다양한 기기에서 자유롭게 이용할 수 있도록 구축됐다.

직원의 능률을 향상하고 담당자가 쉽고 간편하게 정보를 수정할 수 있도록 누리집 시스템도 개편돼 언제든지 주민에게 빠르고 정확한 정보를 제공할 수 있게 됐다.

서구 대표 누리집(홈페이지), 보건소, 통합 예약, 열린구청장실, 일자리센터, 물품공유센터, 구정살림, 문화관광, 억새축제, 빛고을국악전수관 등 총 23개의 누리집(홈페이지)이 새롭게 개시됐다.

이들 모두 정보 접근의 편의성을 강화하고 주민과 소통하는 것은 물론 계속 찾게 되고 즐거움을 주는 누리집이 되도록 기획됐다.

특히 코로나19 장기화로 비대면 시대가 대두됨에 따라 모든 누리집에 이용자들이 온라인으로 신청할 수 있는 환경을 조성했고 앞으로는 관내에서 추진하는 문화, 행사, 공연, 교육, 대관 등을 더욱 쉽고 간편하게 신청할 수 있을 것으로 예상된다.

서구 관계자는 “이번 누리집 개편으로 가장 큰 목적이자 목표인 주민 중심의 소통하는 누리집이 됐으면 한다”며 “클릭 몇 번으로 손쉽게 원하는 것을 얻을 수 있고 때로는 관내 소식으로 즐거움과 기회를 얻을 수 있는 공간으로 활용됐으면 좋겠다”고 말했다.

