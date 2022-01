중국 작년 4분기 성장률 4.0%…연간 8.1%(상보)

경기 둔화 우려에 인민은행 MLF 대출 금리 전격 인하

중국 경제 곳곳에서 위험 신호…인프라 투자 등 경기 부양 나설 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 지난해 중국의 4분기 경제성장률이 크게 둔화됐다. 중국 경제가 빠르게 급랭하면서 전 세계 경제에 악영향을 미칠 가능성이 커졌다. 중국 중앙은행인 인민은행도 성장세 둔화를 염두, 21개월만에 중기유동성지원창구(MLF) 대출 금리를 전격 인하했다.

중국 국가통계국은 지난해 4분기 국내총생산(GDP) 증가율이 4%를 기록했다고 17일 밝혔다. 국제 원자재 가격 상승과 석탄 부족에 따른 전력난, 코로나19 부분적 재확산 등 국내외 악재가 겹치면서 4분기 성장률이 크게 떨어졌다.

다만 연간 기준 성장률은 8.1%로 집계, 중국 정부의 당초 목표치인 '6% 이상'을 달성했다.

중국 경제성장률은 지난해 1분기와 2분기 전년동기 대비 각각 18.3%와 7.9% 기록하며 코로나19 충격에서 벗어나는 듯했다. 하지만 지난해 3분기부터 성장세가 급격히 꺾이는 전형적인 '상고하저' 모습을 보였다. 당시 중국 경제가 3분기 5% 이상의 성적표를 낼 것이라는 전망이 지배적이었지만 5% 벽을 넘지 못하고 4.9% 성장하는데 그쳤다. 기저효과를 감안해도 4%대 성장은 동력이 빠르게 떨어지고 있음을 의미한다.

4분기 중국 경제 성장세 둔화에 대한 위험 신호는 이미 곳곳에서 나왔다. 금리가 대표적이다. 중국 중앙은행인 인민은행은 지난해 12월 기준금리 격인 1년 만기 대출우대금리(LPR)를 0.05%포인트 낮췄다. 코로나19 창궐로 경제가 크게 흔들리자 인민은행은 2020년 4월 LPR를 0.20%포인트 낮춘 바 있다. 앞서 지급준비율(RRR)도 0.5% 포인트 인하했다. 올해 1분기 경제 상황에 따라 추가 금리 인하 등 중국 정부가 돈을 풀어 경제를 떠받치겠다는 뜻을 피력하고 있다.

한편 인민은행은 이날 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 대출 금리를 기존의 2.95%에서 2.85%로 0.1%포인트 인하했다. MLF는 중앙은행이 각 금융기관에 공급하는 정책 자금이다. 인민은행이 MLF 금리를 내린 것은 2020년 4월 이후 처음이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr