통가 인근에 또다시 대형분출(종합)

[아시아경제 조현의 기자] 남태평양 섬나라 통가 인근에서 또 다른 대규모 화산 폭발이 관측됐다. 지난 15일 대규모 해저 화산 분출 여파로 대형 쓰나미가 발생한 지 이틀 만이다.

AFP통신은 17일 "호주 다윈에 있는 관측소는 통가 현지 시간으로 17일 오전 11시 10분께 대규모 폭발을 감지했다"고 보도했다.

미국 태평양 쓰나미 경보센터도 이 지역에서 대형 파도를 감지했다. 경보센터는 "통가 화산의 또 다른 분출 때문일 수 있다. 큰 파도를 생성할 (다른) 대단한 규모의 지진이 전혀 없었다"고 설명했다.

이번 분출로 인한 피해는 아직 보고되지 않고 있다.

통가에서는 지난 15일 수도 누쿠알로파에서 북쪽 65km 해역에서 해저에 있는 통가 훙가 하파이 화산이 대규모 분화를 일으켰다. 당시 분출된 화산재는 반경 260㎞ 떨어진 지점까지 날아들었다.

지금까지 인명피해 규모가 구체적으로 확인되지 않았지만 국제적십자사연맹은 피해를 입은 인원만 8만명에 달할 것이라고 추산하고 있다.

케이티 그린우드 태평양 대표단장은 BBC에 "화산 분출, 쓰나미, 가옥 침수 등으로 통가에서 최대 8만명이 영향을 받았을 것으로 추측한다"며 "통가에서 연락이 정상적으로 닿지 않고 있다. 주민들을 위한 인도적 지원이 필요하다"고 호소했다.

