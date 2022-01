[아시아경제 이혜영 기자] 인도네시아 자바섬 서남단 인근 해상에서 14일 오후 4시5분께(현지시간) 규모 6.6의 강진이 발생했다고 미국지질조사국(USGS)이 발표했다.

미국지질조사국(USGS)에 따르면 진앙은 반튼주 라부안에서 남서쪽으로 88.6㎞ 떨어진 해상으로, 진원의 깊이는 37.2㎞이다.

인도네시아 기상기후지질청(BMKG)은 이번 지진이 규모 6.7로, 반튼주 수무르에서 남서쪽으로 52㎞ 떨어진 해상, 깊이 10㎞ 지점에서 지진이 발생했다고 밝혔다. 쓰나미 경보는 발령되지 않았다.

이날 지진이 발생하자 반튼주는 물론 인접한 자카르타 수도권 시민들이 놀라 건물 밖으로 뛰쳐나오거나 차량과 오토바이가 운행을 멈추는 등 혼란이 일었다.

SNS에는 지진 당시 흔들림을 촬영한 동영상이 속속 올라오고 있으며, 인명피해는 현재까지 공식 집계되지 않았다.

