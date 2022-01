[내일날씨] 토요일 수도권·강원·충청에 눈비…추위 한풀 꺾여

[아시아경제 박소연 기자] 주말 수도권과 강원내륙·산지, 충청, 남부내륙, 제주에 비나 눈이 내릴 것으로 보인다.

기상청에 따르면 이번 비나 눈은 토요일인 15일 오후 수도권과 강원내륙·산지에서 시작해 이후 충청까지 확대될 예정이다. 일부 지역에서 일요일인 16일 아침까지 이어지겠다.

전북과 경북북부내륙에도 16일 아침 비나 눈이 내릴 것으로 예상된다.

같은 시간 다른 남부내륙과 제주엔 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리겠다.

예상 강수량은 강원내륙·산지 5㎜ 안팎, 수도권·충청·전북·경북북부내륙 5㎜ 미만이다. 적설량은 강원내륙·산지 1~5㎝, 경기동부와 충북북부 1~3㎝, 충청내륙·전북동부·경북북부내륙 1㎝ 미만으로 예상된다.

수도권을 포함한 중부지방과 남부내륙 일부는 오후에 기온이 높아 눈이 내려도 쌓이진 않을 것으로 기상청은 내다봤다.

15일 아침 최저기온은 영하 12도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 영상 1~10도일 것으로 전망된다.

주요도시 예상 최저·최고기온은 서울 영하 5도와 영상 3도, 인천 영하 3도와 영상 4도, 대전 영하 7도와 영상 7도, 광주 영하 3도와 영상 8도, 대구 영하 5도와 영상 7도, 울산 영하 2도와 영상 8도, 부산 영상 1도와 영상 9도다.

