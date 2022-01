경북 구미시, 소기업·소상공인 방역활동비 10만원 지원

QR코드 단말기, 손 세정제, 마스크 등

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 오는 17일부터 소기업·소상공인을 대상으로 방역물품 지원금 접수에 들어간다.

구미시는 방역패스 제도를 전면적으로 시행하면서 의무적으로 도입해야하는 16개 업종 1만여곳을 대상으로 소상공인의 부담을 덜어주기 위해 사업을 추진한다고 14일 밝혔다.

지원내용은 QR코드 확인용 단말기, 손 세정제, 마스크 등 방역 관련 물품 구매 시 업체 당 구매 비용의 최대 10만원까지 지원한다.

지원대상은 신청일 현재 구미시에서 사업체를 운영 중이고 방역패스 적용을 받는 소기업·소상공인이 대상이다.

지원금 신청은 1∼2차에 나눠 진행하며, 1차 신청은 오는 17일부터 2월 6일까지이다. 2차 신청은 2월 14일부터 2월 25일까지이며 방역패스 의무도입 시설이나 1차에 신청하지 못한 사업체가 대상이다.

신청 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 구미시청 홈페이지를 클릭하면 된다.

