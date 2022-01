MG손보, 고령·유병자 위한 '슬기로운 건강생활보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] MG손해보험은 고령자와 유병자를 위한 '슬기로운 건강생활보험'을 출시했다고 14일 밝혔다.

다른 병력이 있더라도 고혈압과 당뇨병이 없을 경우 다른 유병자보험보다 합리적인 보험료로 가입할 수 있다.

암, 뇌혈관질환, 허혈성심장질환 진단비 등 주요 3대 질환 보장에 경증 및 중증 치매진단비, 장기요양진단비(1~5등급), 선진 新의료기술 치료비 등을 더했다.

또 호흡기·안과·이비인후과 수술비, 척추상해·질병 수술비, 요실금수술비, 대상포진, 요로결석 등 유병자를 위한 생활밀착형 담보와 시니어 다발암, 시니어 골절 진단·수술비 등 시니어 특화 보장도 추가했다.

건강상담과 진료예방, 질환관리 등 다양한 건강관리 서비스를 제공하며, 중증치매 또는 암 진단 시 가사도우미를 지원하는 특약도 신설했다.

40세부터 최대 90세까지 가입이 가능하며 보험기간은 10년, 20년, 30년이다. 100세까지 연만기 자동갱신형이다.

