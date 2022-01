위메프 15~16일 반값데이…"온라인 검색 최저가 대비 50% 할인"

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 15~16일 반값데이를 열고 온라인 검색 최저가에서 반값 이상 할인한 특가 상품들만 모아 선보인다고 14일 밝혔다.

이날 선보이는 모든 딜의 1번 상품(옵션)은 온라인 검색 최저가 대비 50% 이상 할인된 파격가에 판매한다. 의류, 뷰티, 식품, 생활·주방용품 등 카테고리를 총망라한 인기 상품을 엄선했다.

인기 상품을 엄선해 선보이는 초특가 '타임세일'도 진행한다. 15일 0시부터 하루 6번(0시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시) 타임별로 상품을 5개씩 공개해 이틀간 총 60개 타임세일 상품을 판매한다.

주요 상품은 △팀버랜드 후리스롱재킷 외 △아임닭 닭가슴살 큐브(버섯불고기) △세리박스 베리굿밀 다이어트 △자연마루 호박고구마 3㎏(대) △마티노가구 인조가죽 원목 쇼파 △셰프리아 스톤 파티웍 28㎝ △케어미핏 성인용 블랙 100매 등이다.

이밖에 겨울철 피부 관리 용품도 초특가에 선보인다. △데생 2in1 LED 마사지기 △파워풀엑스 리커버리크림 △JHP 139골드 콜라겐팩 등이다.

