'요소수 대란' 진정세…재고량 81일치·1월 3.6만톤 도입

기재부, 요소수 수급 관련 범부처 합동 대응 회의 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 지난해 11월 수급 불안이 발생했던 요소수 시장의 안정세가 정착되고 있다고 14일 정부가 평가했다. 요소 수입을 늘려 요소수의 생산량이 일평균 소비량의 두배 수준을 나타내고 있다는 설명이다.

14일 기획재정부에 따르면 한훈 기재부 차관보는 전날 정부서울청사에서 요소수 수급 관련 범부처 합동 대응 회의를 개최하고, 이 같이 밝혔다.

생산 측면에서 지난해 11월 약 5000톤 도입에 그쳤던 요소 수입량은 지난달 4만톤으로 급증한 데 이어 이달에도 3만6000톤 가량에 달할 것으로 전망된다. 지난 11일을 기준으로 국내 차량용 요소 재고량은 약 1만7000톤으로 약 81일치 수준이다. 요소 수입이 늘면서 요소수는 평일 기준 일평균 소비량(약 60만리터)의 두 배 정도로 생산이 지속되고 있다.

가격의 경우 다소 안정됐으나, 원재료인 요소 가격이 예년 대비 3배 이상 급등하면서 수급 불안 이전의 158% 수준을 보이고 있다. 수급 불안 이전 요소수 평균 판매 가격은 10리터당 1만2000원이었고, 11월에는 2만7000원까지 치솟았다. 최근에는 1만9000원까지 떨어진 상황이다.

요소수 판매 위치는 티맵, 카카오내비 등 민간 앱을 통해 재고 정보가 공게되고 있으며, 대상 주유소도 작년 5월 136곳에서 이달 12일 기준 2574곳까지 늘었다.

정부는 요소수 공급이 안정됨에 따라 올해 1월1일부터 기존 단일 판매 창구였던 주유소 이외에 온라인 쇼핑몰·마트 등에서도 구매량 제한 없이 요소수가 판매될 수 있도록 했다. 개인 간 거래 제한도 해제돼 중고거래 플랫폼을 통한 재판매도 허용했다. 다만 일본·유럽 등 해외 수급불안 우려가 지속되고 있는 점을 감안해 정부는 모니터링 체제와 대응 수단을 유지해 나간다는 계획이다.

