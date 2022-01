김석연 서울의료원 의무부원장이 13일 서울 중랑구 서울의료원 코로나19 재택 외래진료센터 앞에서 시설에 대해 설명하고 있다.

외래진료센터는 재택치료 대상자가 재택치료 관리의료기관에서 대면진료의 필요성이 인정되는 경우, 가까운 외래진료센터를 예약하면 이용할 수 있다./사진공동취재단