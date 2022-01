서춘수 함양군수, 코로나19 일상 회복 지원금 지원계획 발표

전 군민 1인당 10만원 함양사랑상품권 지급



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 힘겨운 군민을 위해 전 군민을 대상으로 재난지원금을 지급하기로 했다.

서춘수 함양군수는 13일 군청 소회의실에서 기자회견을 하고, ‘코로나19 일상 회복 지원금’ 관련 지원계획을 발표했다.

서 군수는 “이제는 코로나19 확산을 막기 위한 방역도 중요하지만, 코로나 경제위기에 대응하는 직접적이고 현실적인 대책이 필요하다”라며 “우리 군은 설 명절을 앞두고 군민과 소상공인들의 일상생활 지원을 위해 전 군민을 대상으로 ‘코로나19 일상 회복 지원금’을 지급키로 결정했다”고 밝혔다.

이에 따라 2022년 1월 11일 기준으로 함양군에 주소를 둔 3만 8,300여 명이 지급 대상으로 지원금은 전 군민에게 1인당 10만원이 지급되며, 군의 예비비에서 약 38억여원의 예산이 투입된다.

함양군은 될 수 있는 대로 설 명절 이전 최대한 지급을 시작할 수 있도록 추진할 예정이며, 지역경제 활성화를 위해 ‘함양사랑상품권’으로 지급할 계획이다.

서춘수 군수는 “지역경제가 활력을 되찾을 수 있도록 우리 지역에서만 사용할 수 있는 ‘함양사랑상품권’으로 지급하여, 지역 소비를 촉진하고 지역 경제의 선순환을 도모할 것”이라며 “소상공인들에게 희망을 줄 수 있도록 설 명절 전에 사용해 주시길 부탁드린다”라고 밝혔다.

신청은 주소지 읍·면사무소를 방문해 신청하면 현장에서 함양사랑상품권을 받을 수 있다.

서춘수 군수는 “ 군민들께서 지금의 어려움을 이겨내고 지역에 활력을 불어넣는 작은 ‘희망의 불씨’가 되었으면 하는 바람”이라며 “ 함양군 공무원 모두가 그 어떤 사업보다, 군민의 생명과 안전을 지키는 일과 위기 극복을 최우선 하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr