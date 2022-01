"글로벌 車시장, 올해도 '공급자 우위'…코로나 이전 회복은 내년께"

수요증가-반도체 수급난에 '카플레이션' 우려도

[아시아경제 유제훈 기자] 올해 글로벌 자동차 시장은 대기수요 유입의 영향으로 지난해에 이어 '공급자 우위' 시장이 유지될 것으로 관측되는 가운데, 차량용 반도체 수급난 등의 여파로 코로나19 이전으로의 판매회복은 일러도 내년에나 가능할 것이란 전망이 나왔다.

이동헌 현대자동차그룹 경제산업연구센터 자동차산업연구실장(상무)은 13일 오후 한국자동차기자협회(KAJA) 주관으로 열린 '2021년 글로벌 자동차 시장 리뷰 및 2022년 전망' 주제 온라인 세미나에서 이같이 밝혔다.

이 실장에 따르면 올해 전 세계 경제는 코로나19에 따른 위기 국면은 점차 진정되겠지만, 미국의 테이퍼링 등 금융긴축이 확대되고 있어 회복세는 둔화될 전망이다. 글로벌 자동차 판매량 역시 변이 바이러스의 진정국면 진입과 반도체 수급 문제의 점진적 해소로 안정적으로 성장 할 수 있을 것으로 보인다. 실제 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 -0.47% 거래량 265,499 전일가 211,500 2022.01.13 14:26 장중(20분지연) 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회‘K-공압기기’ 원조 TPC…3D 바이오프린터로 퀀텀점프 노린다코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close 그룹은 올해 전 세계 자동차 판매량을 전년 대비 7.5% 늘어난 8209만대로 예측했다.

시장별로 미국은 금융긴축에 따른 경제 회복 속도가 둔화되고 있는 가운데, 반도체 수급난이 점진적으로 해소되면서 6.3% 늘어난 1600만대가 판매될 것으로 예상된다. 유럽과 중국 역시 비슷한 이유로 각기 10.0%, 5.5% 증가한 1510만대, 2110만대로 전망된다. 유럽과 중국의 경우 각기 전기차(BEV)와 신에너지차(NEV)가 시장을 주도할 것으로 보인다.

한국의 경우 부품 수급난은 점차 개선될 것으로 보이지만, 금리인상이 남아있는 데다 볼륨모델 신차 출시가 줄면서 소폭(1.8%) 증가한 172만대선에 그칠 것이라는 게 이 실장의 설명이다.

올해는 또 지난해와 유사하게 수요가 공급을 초과하는 공급자 우위 장세가 자동차 업계에 이어질 것으로 관측됐다. ▲전기차 및 고급차 시장 성장 ▲신차 감소에 따른 중고차 수급난 장기화 ▲여행 수요 증가 등 모빌리티 시장 회복 본격화 등의 추세가 나타나면서다. 이에 따라 올해엔 초과수요와 함께 글로벌 경제 전반의 인플레이션 상승 압력이 맞물리며 신차 출고가가 대폭 상승하는 이른바 '카플레이션(Car + Inflation)'이 나타날 수 있다는 것이 이 실장의 설명이다. 이외에도 주요 완성차업체들의 판매·수익성 동시 개선, 전동화 전략 강화 등도 본격화 될 것으로 전망됐다.

이 실장은 "올해 코로나19 확산세가 진정되더라도 반도체 공급 문제의 불완전 해소 등으로 코로나19 이전인 2019년 수준으로의 판매 회복은 2023년에나 가능할 전망"이라고 밝혔다.

