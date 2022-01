[아시아경제 공병선 기자] 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 26,700 전일대비 550 등락률 +2.10% 거래량 10,753,047 전일가 26,150 2022.01.13 12:51 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]에이비엘바이오 상한가‥사노피에 최대 1.2조 기술 이전 close 는 오는 17일 오후 1시에 제약·바이오 증권사 연구원들을 대상으로 기업설명회를 개최한다고 13일 공시했다.

이번 설명회는 간담회 형태로 진행되며 회사의 연구개발과 사업개발 현황, 경영전략 등을 다룰 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr