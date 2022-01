금괴 다 찾은 경찰, 2라운드 수사 돌입…내부자들 포착했나

오스템임플란트 압수수색

잔고증명서 위조 진술 확보

내부공모 정황 포착한 듯

이씨 부인·처제 공범 입건 조사

[아시아경제 유병돈 기자] 회삿돈 2215억원을 횡령한 사건과 관련한 경찰 수사가 새 국면을 맞았다. 빼돌렸던 금괴를 모두 확보한 경찰의 수사력은 오스템임플란트 사내 공범 여부를 밝히는 데 집중되는 모습이다.

13일 경찰은 오스템임플란트 본사 압수수색을 통해 확보한 자료에 대한 분석을 시작했다. 경찰은 전날 5시간 동안 진행된 압수수색에서 잔고 증명서와 입출금 내역 등 자금 관련 서류를 확보했고, 사내 메신저 기록과 폐쇄회로(CC)TV 영상 등도 일부 확보했다.

앞서 이모씨(45·구속)와 함께 일했던 재무팀 직원들은 경찰 조사에서 이씨의 지시로 PDF 편집 프로그램으로 잔액을 바꾸는 등 잔고 증명서를 위조했다고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 횡령 경위와 공범 여부 파악을 위해 이씨 상사를 포함한 회사 관계자 5명도 불러 조사했다.

오스템임플란트에 대한 강제수사를 두고 경찰이 내부 공모 정황을 포착한 것 아니냐는 해석이 나온다. 전문가들도내부 공모 가능성을 제기해 왔다. 승재현 한국형사법무정책연구원 연구위원은 "수차례 횡령이 일어나는 동안 적발이 되지 않은 것 자체가 의문"이라며 "회계장부 등 오스템임플란트 내부 자료 등을 확인하기 위한 절차로 볼 수 있다"고 말했다.

이씨 측 주장대로 최규옥 회장과 엄태관 대표 등 윗선까지 수사력이 확대될지는 미지수다. 이씨가 지목한 ‘윗선’인 최 회장의 사무실은 이번 압수수색 대상에 포함되지 않았다. 서울경찰청 관계자는 "압수수색 자료를 분석한 뒤 필요하다면 최 회장도 조사할 것"이라고 말했다.

이씨가 극단적 선택을 한 아버지 장례를 위해 구속 집행정지를 신청했지만 경찰은 불허 결정을 내렸다. 서울 강서경찰서는 "장시간 심의한 결과 불허하기로 했다"며 "중형이 예상되고 피의자가 도주 중에 검거됐던 점 등 여러 가지를 고려했다"고 설명했다.

경찰은 이씨의 부인과 처제가 업무상 횡령 및 범죄수익 은닉에 공모한 것으로 판단하고 공범으로 입건해 조사 중이다. 이씨의 동생과 여동생도 입건했다. 경찰은 14일 오전 이씨를 검찰에 송치하기로 했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr