WHO "지난주 전 세계 1500만명 이상 코로나19 신규 확진…역대 최다"

[아시아경제 김형민 기자] 지난주 전 세계 코로나19 확진자수는 1500만명 이상을 기록해 주간 기준 역대 최고치를 기록한 것으로 확인됐다.

세계보건기구(WHO) 주간 통계에 따르면 지난 3∼9일 사이 보고된 전 세계 신규 확진자 수는 1515만4666명으로 집계됐다. 이는 전주 대비 55%나 증가한 것으로 주간 기준으로 사상 최다 기록이다. 사망자 수는 4만3461명으로 전주보다 3% 증가했다.

국가별 확진자 수는 미국이 전주 대비 73% 증가한 461만359명으로 가장 많았고 이어 프랑스(159만7203명·46%↑), 영국(121만7258명·10%↑), 이탈리아(101만4358명·57%↑), 인도(63만8872명·524%↑) 순이었다. 대륙별로는 아프리카를 제외한 모든 대륙에서 확진자 수가 급증했다.

지역별 증가율은 동남아시아가 418%로 최고였고 서태평양 지역이 122%로 뒤를 이었다. 아메리카는 78%, 유럽은 31%의 증가율을 보였다. 아프리카는 유일하게 11% 감소했다. 다만 아프리카는 사망자 수(84%↑)가 크게 증가했다.

