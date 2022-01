이재명, 윤석열 ‘선제타격론’에 “화약고 안 불장난 하는 어린이인가”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 12일 북한의 거듭된 미사일 시험 발사를 도발로 규정하고 강력 규탄했다. 상대인 윤석열 국민의힘 대선 후보가 ‘선제타격론’을 꺼낸 것에 대해서는 “화약고 안에서 불장난하는 어린이를 보는 것 같은 불안감이 든다”며 발언 철회를 요구했다.

이 후보는 이날 오후 서울 여의도 당사에서 안보인재 영입을 발표하며 이같이 말하고 “이는 국제 사회에 침략적 전쟁 종용으로 비춰질 수 있고 자칫하면 선전포고로 해석될 수 있다”고 비판했다.

그는 윤 후보를 향해 “선제타격을 운운하며 전쟁위기를 조장하는 이유가 무엇인가”라며 “세계 어느 지도자도 선제타격을 함부로 말하지 않는다. 무기시험이나 발사체 시험같은 상황에서 언급할 수 있는 내용이 전혀 아니다”라고 목소리를 높였다.

이어 “국민과 국가의 안위를 볼모로 정략적 이익을 취한 무책임한 행위로 평가될 수밖에 없다”며 “국가 안보를 선거 운동에 이용해서 안위를 위협하는 구시대 선동은 반드시 멈춰야 한다”고 강조했다.

이 후보는 “위험한 전쟁 도발을 깊이 우려하면서 국민 안위와 나라 경제를 위해 지금이라도 윤 후보의 선제타격 발언 철회를 요청한다”며 “안보문제에는 여야가 따로 없다. 한반도 평화와 안정을 위한 초당적 협력을 다시 한번 촉구 한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr