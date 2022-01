[아시아경제 송화정 기자]한국거래소가 김근익 신임 시장감시위원장과 양태영 상임이사를 각각 선임했다고 12일 밝혔다.

거래소는 이날 오후 4시 서울사옥에서 제1차 임시 주주총회를 개최하고 김근익 전 금융감독원 수석부원장을 시장감시위원장에, 양태영 청산결제본부장을 상임이사에 각각 선임했다. 임기는 모두 3년이다.

김 신임 위원장은 금융위원회 금융소비자보호기획단 단장, 국무조정실 규제개선추진단 부단장, 금융위원회 금융정보분석원장을 거쳐 금융감독원 수석부원장을 역임했다. 양 상임이사는 한국거래소 전략기획부 부장, 경영지원본부 본부장보, 시장감시본부 본부장보를 거쳐 청산결제본부 본부장을 역임했다.

거래소는 이와 함께 정석호 파생상품시장본부 전문위원을 집행간부(전무)로 임명하고 청산결제본부 본부장에 보했다. 임기는 2년이다.

