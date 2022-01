[아시아경제 김형민 기자] 서울 동부구치소에 새로 수감된 수용자 1명이 코로나19 확진 판정을 받아 교정당국이 조치에 나섰다.

12일 법무부에 따르면 지난달 말 서울 동부구치소에 입소한 신입 수용자 1명이 14일간 격리 해제 전 유전자증폭(PCR) 검사에서 확진 판정을 받았다.

이에 따라 법무부는 확진 수용자와 같은 사동에 수감된 50여 명과 동부구치소 전 직원(500여명)을 상대로 전수검사를 시행했다.

동부구치소는 지난 11일에도 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 해당 직원은 이날 확진된 수용자와 접촉하지는 않은 것으로 확인됐다.

밀접 접촉자로 분류된 직원·수용자 약 70명은 전날 PCR 검사에서 모두 음성 판정을 받았다.

