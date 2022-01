이재명, '변호사비 대납' 의혹 제기한 이씨 사망에 "안타깝게 생각…명복빈다"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 12일 '변호사비 대납' 의혹을 제기했던 이병철 씨 사망과 관련해 "안타깝게 생각하고 명복을 빈다"고 말했다.

이 후보는 이날 오후 마포구 한국경영자총협회 회관에서 열린 '10대 그룹 CEO 토크' 행사 후, 이씨 사망에 대한 입장을 묻는 기자들의 질문에 이같이 답했다.

이 후보는 "입장은 선대위에서 낸 것이 있으니 참고해주시면 좋겠다"면서 추가 언급은 하지 않았다.

이 자리에서는 화천대유 대주주 김만배씨 측이 전일 대장동 의혹 재판에서 '이재명 시장 지시에 따른 것'이라고 말한 것과 관련한 질문도 나왔지만, 이 후보는 "그 얘기는 그만합시다"라고 말했다.

한편 이날 민주당 선대위 공보단은 입장문을 내고 "실체적 진실이 가려지기 전까지 이씨는 '대납 녹취 조작 의혹'의 당사자"라며 "이 후보는 고인과 아무런 관계가 없다"고 밝혔다.

