포스코 지난해 영업익 9.2조…전년比 284%↑(1보)

속보[아시아경제 최대열 기자] 포스코는 연결재무제표 기준 지난해 잠정 영업이익이 9조2000억원으로 전년보다 284% 늘었다고 12일 공시했다. 매출은 같은 기간 32% 늘어 76조4000억원으로 집계됐다.

별도 기준 영업이익은 6조6000억원으로 485%, 매출은 39조9000억원으로 51% 증가했다.

