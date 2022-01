덱스터·메가박스 영화·드라마 공동 제작

12일 업무협약…IP 사업도 전략적 협력

덱스터스튜디오는 메가박스중앙플러스엠과 함께 영화·드라마 제작에 나선다고 12일 전했다. 이날 업무협약을 맺고 새로운 프로젝트를 공동 기획·개발하는데 합의했다. 관련 지식재산권(IP) 사업도 전략적으로 협력해 진행한다. 김욱·강종익 덱스터스튜디오 대표는 "내실 있는 영화를 꾸준히 제작해온 메가박스와 함께하게 돼 기쁘다"며 "차별화된 콘텐츠를 기획·개발해 양질의 결과를 내겠다"고 밝혔다.

덱스터스튜디오는 콘텐츠 기획은 물론 촬영, 제작, 후반 작업 전반을 총괄하는 콘텐츠 기업이다. 우수한 시각효과(VFX) 기술을 앞세워 '미스터 고(2013)', '신과 함께-죄와 벌(2017)', '신과 함께-인과 연(2018)', '백두산(2019)', '모가디슈(2021)' 등을 제작했다. 메가박스는 2014년부터 연간 열 편 이상의 영화를 투자·배급한다. '동주(2015)', '박열(2017)', '리틀 포레스트(2018)', '자산어보(2021)' 등이 대표작이다. 올해는 '교섭', '헌트', '드림', '보고타' 등을 공개한다.

