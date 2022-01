진선미 "여가부 폐지 논란, 표심 위해 소모시킬 문제 아냐…정부부처 개편 필요"

"여가부, 명칭과 무관하게 약자 보호·지원 업무 맡고 있어"

"정책 효과 최대화될 수 있도록 정부부처 개편 고민 필요해"

[아시아경제 오주연 기자] 여성가족부 장관을 역임했던 진선미 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '여성가족부 폐지' 공약에 대해 "표심을 위해서 단순하게 소모시키면 안된다"면서 "갈등들을 서로 품어주고 믿어주고 함께 고민하는 방향으로 이끌어야한다"고 지적했다.

진 의원은 12일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 나와 "여가부에서 하고 있는 업무 영역이 굉장히 광범위한데, 맥락없이 그렇게 폐지만 논의되는 것 자체가 지원을 받고 있는 많은 분들에게 불안감을 주고 있지 않을까 한다"며 이같이 말했다.

진 의원은 "(여가부는) 주로 소외된 약자들, 한부모 가족이라든가 다문화 가족, 학교 밖 청소년, 가정폭력·성폭력 피해자들을 지원하는 업무 등 이런 업무들이 거의 대부분을 차지하고 있다"면서 "그러나 새로운 이슈, 가족의 변화나 이런 부분들에서 사회적으로 필요한 부분들을 다 담아내지 못한 아쉬움도 있다"고 평가했다. 이어 "그래서 늘 제가 너무 부족했던 게 아닐까 자책한다"고 덧붙였다.

진 의원은 "코로나19로 인해 약자의 삶은 더 어려워지고(있고), 그래서 여가부가 명칭과 무관하게 늘 해왔던 업무, 약자들을 보호하고 지원하는 업무는 확대의 필요성이 더 강조될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "여야를 떠나서 차기 정부가 만들어지면, 코로나19로 인한 다양한 변화들이 수용될 수 있도록 정부부처의 개편에 대한 진지한 토론이나 고민들이 시작되는 계기가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

그는 '여가부가 한 게 뭐가 있나''성추행 사건에 뭘 했나' 등의 청취자 질문에 "부족했다는 부분에 대해선 겸허히 받아들일 수밖에 없다"면서도 "다만 그렇다고 해서 여가부가 역할을 못했다고 얘기하기보다는 그런 문제들이 얼마나 처리하기가 쉽지 않은지에 대한 고민도 함께 해주시면 좋겠다"고 했다. 또한 "변화가 필요하다는 것에 대해선 같이 인식하고 있다"며 "모든 캠프에서 이 문제에 대해 진지하게 고민해주면 좋겠다"고 덧붙였다.

