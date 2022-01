경동나비엔, 단꿈상점 캠페인 '나비엔 라이브' 특별 생방송

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 숙면온도의 중요성을 보다 유쾌하고 재미있게 알리기 위해 진행해온 '단꿈상점' 캠페인 마무리를 기념하며 특별한 혜택을 가득 담은 '나비엔 라이브' 생방송을 12일 오후 8시에 진행한다. 이번 생방송은 경동나비엔 공식 온라인몰인 나비엔하우스와 그립 앱에서 동시에 진행된다.

이번 생방송에는 웹예능 '킹슬맨' 출연진인 황광희와 이은지가 함께 출연해 수면에 중요한 '이불 속 내 몸에 닿는 온도'를 알리고, 체질에 맞는 최적의 숙면온도를 찾을 수 있도록 돕는 기술력을 갖춘 나비엔 온수매트 신제품을 직접 소개할 계획이다.

라이브 방송 중이나 방송 종료 후 1시간까지 나비엔 온수매트 신제품 EQM582 모델을 최대 25% 할인된 가격으로 구입할 수 있다. 구매자 전원에게는 단꿈상점 꿀잠 KIT에 포함된 제품 중 하나를 함께 증정한다. 이외에도 라이브 방송 중 진행되는 퀴즈 이벤트와 푸짐한 경품 추첨도 진행한다.

김시환 경동나비엔 마케팅 본부장은 "경동나비엔은 앞으로도 기업 일방향적인 광고가 아닌, 장기적인 관점에서 고객이 부담없이 참여하고 소통할 수 있는 다양한 마케팅 활동을 진행할 것"이라면서 "고객의 삶에 더욱 다가가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

