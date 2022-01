국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시가 간밤 제롬 파월 미 연방준비제도 의장의 덜 매파적인 발언으로 반등한 미국 증시 영향으로 1%내외 오름세를 보이고 있다. 특히 최근 낙폭이 컸던 성장주들의 주가 회복세가 두드러진다. 국내 증시 전문가들은 긴축 우려는 언제든 다시 커질 수 있는 만큼 실적주 위주의 대응이 필요하다는 조언이 나온다.

12일 오전 10시1분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.99%(28.99포인트) 상승한 2956.37을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.80%(23.40포인트) 오른 2950.78로 장을 시작해 강세 흐름을 지속하며 한때 2960.24까지 상승했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2824억원, 1560억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 개인은 나홀로 4318억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 3,523,560 전일가 78,900 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세"반도체 등 4대 품목 中수입의존도, 한국이 3개국 중 1위"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close (-0.25%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 124,845 전일가 210,500 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"현대차, 올해 생산 정상화로 최대 실적 기대"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (0%)를 제외한 모든 종목이 오름세를 보이고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 1,433,982 전일가 128,000 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세"반도체 등 4대 품목 中수입의존도, 한국이 3개국 중 1위"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close (0.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,500 전일대비 13,500 등락률 +4.03% 거래량 447,169 전일가 335,000 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래네이버 커넥트재단, 올해 첫 청년고용 응원 멤버십 가입 close (4.78%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 853,000 전일대비 20,000 등락률 +2.40% 거래량 27,204 전일가 833,000 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세[클릭 e종목] "삼성바이오로직스, 투자 결과물 올해 가시화 전망"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close (2.52%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 758,000 전일대비 24,000 등락률 +3.27% 거래량 231,283 전일가 734,000 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (2.32%) 등이 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 1.33%(12.86포인트) 상승한 982.78을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.90%(8.77포인트) 오른 978.69로 출발한 이후 상승세를 이어가고 있다.

투자자 별로는 개인과 기관이 각각 285억원, 96억원 순매수했다. 외국인은 315억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대부분 상승세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,500 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 254,238 전일가 81,000 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (-0.49%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 108,700 전일대비 200 등락률 -0.18% 거래량 50,031 전일가 108,900 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (-0.28%) 등은 하락했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 440,000 전일대비 15,500 등락률 +3.65% 거래량 130,419 전일가 424,500 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (4.38%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 115,800 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 160,357 전일가 116,000 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close (0.52%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 191,400 전일대비 10,300 등락률 +5.69% 거래량 366,270 전일가 181,100 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (5.80%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,300 전일대비 600 등락률 +0.83% 거래량 297,021 전일가 72,700 2022.01.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세[클릭 e종목] "카카오게임즈, '오딘'은 이미 캐시카우"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close (1.24%) 등이 상승했다.

간밤 미국 뉴욕 증시는 일제히 오름세로 마감했다. 다우존스산업평균지수는 전날보다 183.35포인트(0.51%) 오른 3만6252.22에 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 42.75포인트(0.92%) 상승한 4713.04, 나스닥은 210.62포인트(1.41%) 오른 1만5153.45에 마감했다. 파월 의장은 이날 재선임을 위한 상원 인준 청문회에 출석해 인플레이션 억제를 위해 필요하면 금리를 올릴 수 있다면서도 양적 긴축 속도는 조절할 수 있음을 시사했다. 시장은 예상보다 덜 매파적(통화 긴축 선호)이었던 파월 의장의 발언에 주목하면서 투자심리가 개선된 것으로 해석된다.



한지영 키움증권 연구원은 "12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 그 이후에 시장에서 예상했던 수준보다는 덜 매파적이었다고 볼 수 있다"며 "양적완화축소→금리인상→양적긴축'으로 이어지는 통화정책 정상화가 연내에 실행되는 것은 맞지만 파월의장은 속도 조절의 여지를 남겨놓았다는 점에 주목할 필요가 있다"고 했다.

국내 증시 전문가들은 이익 전망치가 상향된 종목에 관심을 기울여야 한다고 조언한다. 이경수 하나금융투자 연구원은 "반도체 업종의 이익 상향이 코스피 실적 상향에 가장 큰 기여를 했고, 해운, 기술하드웨어(LG이노텍, 삼성전기), 건설, 조선 등도 올해 실적 전망치가 높아지고 있다"며 "브로드한 인덱스 투자보다는 실적 개선의 핵심만 취하는 투자가 적합할 것으로 보인다"고 말했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "국내 증시는 실적 대비 주가 부담이 적고, 핵심 업종의 업황 개선 기대감이 여전하다"면서 "전기·전자와 자동차, 소재와 금융 등 가치 매력이 뚜렷한 종목에 집중할 필요가 있다"고 강조했다.

