文대통령, 종교지도자 간담회 '국민통합' 메시지

코로나 상황에서 종교계 협조 당부…국정운영 조언도 구해

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 12일 청와대에서 종교 지도자들을 초청해 신년 오찬 간담회를 가졌다.

청와대는 "이날 간담회는 새해를 맞아 종교 지도자들과 인사 겸 코로나 상황에서 종교계의 지속적 협조와 국민 통합을 당부하고, 국정 운영에 대한 조언을 구하기 위해 이뤄졌다"고 밝혔다.

간담회에는 원행 대한불교조계종 총무원장, 류영모 한국교회총연합 대표회장, 이홍정 한국기독교교회협의회 총무, 이용훈 한국천주교주교회의 의장, 나상호 원불교 교정원장, 손진우 성균관장, 송범두 천도교 교령 등이 참석했다.

아울러 이범창 한국민족종교협의회 회장, 문덕 한국불교종단협의회 수석부회장, 정순택 천주교 서울대교구장과 유영민 대통령 비서실장, 이철희 정무수석, 방정균 시민사회수석, 황희 문화체육관광부 장관 등이 참석했다.

문 대통령은 코로나19와 관련해 종교활동에 어려움이 많음에도 방역 실천에 적극 협조해 준 것에 대해 감사 인사를 전했다.

문 대통령은 오미크론 변수 등 코로나가 완전히 종식될 때까지는 비상한 경각심이 필요하다면서 끝까지 방역의 고삐를 놓지 말아 줄 것을 요청했다.

아울러 문 대통령은 국민들을 위로하고 어려움을 이겨내도록 종교계가 힘을 모아달라고 당부했다.

이밖에 문 대통령은 한반도 평화와 탄소중립 실현을 위해 종교계에서 적극적인 역할을 해 줄 것을 요청했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr