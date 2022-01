[아시아경제 이선애 기자] 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 26,150 전일대비 6,000 등락률 +29.78% 거래량 4,000,581 전일가 20,150 2022.01.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]에이비엘바이오 상한가‥사노피에 최대 1.2조 기술 이전에이비엘바이오, 사노피에 파킨슨병 치료제 기술수출… 최대 1.3조 규모[클릭 e종목]"에이비엘바이오, 치매 치료 'BBB셔틀' 혁신신약 가능성" close 는 사노피(Sanofi)와 1조2720억원 규모 ‘ABL301’의 기술이전 및 공동개발 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이번 계약은 ABL301의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전 세계 시장에서의 독점적 권리 이전을 주요 내용으로 담고 있다.

ABL301은 혈액뇌관문(Blood Brain Barrier, BBB) 침투를 극대화시키는 IGF1R 타깃인 BBB 셔틀 플랫폼(Grabody-B)과 응집된 알파-시뉴클레인(alpha-synuclein)을 제거하는 항체를 결합시킨 이중항체 신약 후보 물질이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr