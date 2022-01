민팃, ICT 인재 위해 세이브더칠드런에 5000만원 기부

[아시아경제 이기민 기자] SK네트웍스의 ICT 자회사인 민팃이 지난해 인공지능(AI) 기반 중고폰 무인 매입기 '민팃ATM'을 운영하며 고객과 함께 모은 기부금 5000만원을 국제 구호개발 단체인 '세이브더칠드런'에 전달했다고 12일 밝혔다.

민팃은 사업 개시 시점인 2019년부터 모회사 SK네트웍스의 주요 사업부서로서 'ICT 꿈나무 사업'을 전개해왔다. ICT 꿈나무 사업은 SK네트웍스 정보통신사업을 통한 사회적 가치 창출 프로그램이다. 민팃 등 브랜드가 기부금을 조성해 세이브더칠드런에 전달하면 이를 ICT 소외계층 아동들의 기기 구매 및 교육 지원 등을 위해 사용한다.

민팃은 지난해 말 민팃ATM을 활용해 SK그룹 멤버사 대상 중고폰 기부 캠페인을 열어 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK실트론, SK에코플랜트, SK인천석유화학, 서비스에이스 등 20개 관계사 구성원 2000여명이 참여하기도 했다. 민팃은 그룹 연계 활동 등 다양한 중고폰 캠페인을 벌여 지난해에만 1만3000대 이상의 기부 중고폰을 모았다.

민팃 관계자는 "약 3만여명에 준하는 기부 고객 중 평가금액이 100만원이 넘는 중고폰을 기부한 고객과 10대 이상의 중고폰을 기부한 분들이 기억에 남는다"며 "SK네트웍스와 함께 2019년부터 총 1억5000만원이 넘는 기부금액을 모아 3년간 95명의 ICT 꿈나무들을 위한 지원할 수 있었다"고 설명했다.

민팃은 앞으로도 고객과 함께 사회적 가치 창출 의미를 담은 기부를 이어가는 동시에, ICT 리사이클 사업자로서 본원적인 경쟁력을 강화해 자원 재순환을 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 수준을 높여나갈 계획이다.

한편 SK네트웍스는 이번 민팃의 기부와는 별도로 지난해 '착한노트북 러브캠페인'을 전개해 세이브더칠드런에 2억원을 전달했다.

