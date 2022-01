배민아카데미, 장사 교육 콘텐츠 추천 기능 도입…"서비스 편의성 향상"

영상 콘텐츠 알림 기능 '찜하기' 등

교육 홈페이지 새단장…접근성 강화

올해 콘텐츠 1200편으로 확대 계획

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족이 외식업 소상공인 전문 교육기관 배민아카데미의 홈페이지를 새롭게 단장했다고 12일 밝혔다.

이번 개편은 장사 교육 콘텐츠를 적시에 추천하는 큐레이션 기능을 도입하고, 찜하기와 검색 등을 통해 서비스 편의성을 높이는 데 주안점을 뒀다.

먼저 '관심 카테고리 설정' 기능을 도입해 업주가 원하는 맞춤 장사 노하우를 신속하게 접할 수 있도록 했다. ▲매장운영 ▲마케팅 ▲요리·식자재 ▲고객서비스 ▲세무·노무 ▲인문·트렌드 등 카테고리별 교육 프로그램을 추천받을 수 있다. 또한 찜하기 기능을 통해 관심 있는 영상 콘텐츠 시리즈가 새로 올라올 때마다 즉시 알림을 받아 볼 수 있다.

교육 영상 주요 내용을 초 단위로 안내하는 '영상 구간 바로보기' 기능도 적용해 원하는 구간을 직접 선택해 빠르게 볼 수 있도록 했다. 검색 기능으로 업주가 원하는 교육과 콘텐츠를 키워드로 쉽게 찾을 수 있도록 했으며 '추천 검색어'로 학습 과정도 제안해준다.

현재 배민아카데미에서는 총 600여편의 온라인 콘텐츠를 제공하고 있다. 올해 1월 기준 대면 및 비대면 라이브 교육 누적 횟수는 840회에 달한다. 온라인 콘텐츠, 대면 교육, 비대면 라이브 교육 등 배민아카데미가 개설한 학습 과정에 참여한 누적 참여자 수는 올해 1월 기준 14만명을 돌파했다.

올해 배민아카데미는 마케팅 전략, 원가 손익 분석, 음식 레시피 등 업주가 자신의 매장에 즉시 적용할 수 있는 내용이 담긴 온라인 콘텐츠를 1200여편으로 확대할 계획이다.

대면 및 비대면 교육에서도 다양한 외식업 전문가와 셰프를 강사로 초빙해 ▲제철 식재료 및 조리법 전문가 코스 ▲밀키트 사업 심화 과정 ▲효과적인 매장 운영을 위한 주방 설비 컨설팅 등으로 업주의 성장을 지원한다.

권용규 우아한형제들 가치경영실장은 "배민아카데미의 접근성과 편의성을 강화해 사장님들이 최적의 교육 콘텐츠를 더욱 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 했다"며 "실무 현장 중심형 콘텐츠를 꾸준히 확대해 사장님들의 성장에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr