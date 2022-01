北 "극초음속미사일 시험발사 연속 성공"…김정은도 참관

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 김정은 노동당 총비서 참관하에 지난 11일 극초음속미사일 시험발사를 진행, 성공시켰다고 12일 밝혔다.

노동당 기관지 노동신문은 이날 "김정은 동지께서 11일 국방과학원에서 진행한 극초음속미싸일(미사일) 시험발사를 참관했다"며 "극초음속미사일 시험발사에서 연속성공(했다)"고 보도했다.

신문은 "발사된 미사일에서 분리된 극초음속활공비행전투부는 거리 600㎞계선에서부터 활공 재도약하며 초기발사방위각으로부터 목표점 방위각에로 240㎞ 강한 선회기동을 수행, 1000㎞ 수역의 설정표적을 명중했다"고 주장했다.

김 총비서는 이날 국방과학원 원장으로부터 극초음속미사일 무기체계에 대한 종합적 해설을 청취했다.

김 총비서는 "나라의 전략적인 군사력을 질량적으로, 지속적으로 강화하고 우리 군대의 현대성을 제고하기 위한 투쟁에 더욱 박차를 가해나가야 한다"고 강조하고 "국방과학 연구부문에서는 우리 당의 국방발전 정책과 전략적 방침을 높이 받들고 나라의 전쟁억제력을 비상히 강화하기 위한 역사적인 성업에서 계속 훌륭한 성과들을 쟁취해야 한다"고 관계자들을 격려했다.

신문은 김 총비서가 "조선로동당 제8차 대회가 제시한 국방력발전 5개년 계획의 핵심 5대 과업중 가장 중요한 전략적의의를 가지는 극초음속무기 개발부문에서 대성공을 이룩한 미사일 연구부문 과학자, 기술자, 간부들과 해당 당조직들의 실천적성과를 높이 평가하고 당 중앙위원회의 이름으로 특별감사를 주었다"고 전했다.

앞서 합동참모본부는 북한이 전날 오전 7시 27분께 내륙에서 동해상으로 탄도미사일 추정 발사체 1발을 발사했다고 밝혔다.

