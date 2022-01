새해부터 오른 배달료에…소비자도 자영업자도 '한숨'

치솟는 음식 배달료에…국민 46% "최대 1000∼2000원 적절"

전문가 "배달료 계속 오르면 소비자 다른 대안 택할 수도"

[아시아경제 허미담 기자] # 서울 마포구에서 혼자 자취하는 직장인 최모씨(27)는 최근 배달 애플리케이션(앱)을 지웠다. 최소 주문 금액에 배달료까지 내면 한 끼 식사로 지출하는 금액이 만만치 않기 때문이다. 최 씨는 "원래 일주일에 4번 이상 배달음식을 시켜 먹을 정도로 자주 배달앱을 애용했다. 하지만 최근 배달료가 올라 밥 한번 먹을 때마다 2만 원은 금방 나가더라"고 토로했다. 이어 "자취하고 혼자 사는 입장에선 배달비가 오른 게 부담스럽다. 그래서 요즘은 집밥을 해 먹으려고 장을 보고 있다"고 덧붙였다.

새해부터 주요 배달 플랫폼 업체와 배달대행업체들이 배달 수수료를 인상하면서 자영업자와 소비자들의 한숨이 깊어지고 있다. 자영업자는 배달료 부담이 가중되면서 불가피하게 음식값 또는 배달팁 인상을 고려하는 모습이다. 식재료 값·인건비 인상과 함께 배달료까지 오르면서 제품 가격 또는 소비자가 함께 부담하는 배달팁을 올리지 않고는 버틸 수 없는 지경에 이르렀다는 지적이다. 그러나 이로 인해 결국 소비자가 짊어질 부담 또한 늘어날 것이란 우려가 나온다.

배달업계에 따르면 일부 지역 배달대행업체들은 지난 1일부터 기본 배달료를 500원에서 최대 1100원가량 올렸다. 배달기사 확보 경쟁이 치열해지면서 배달료 인상이 불가피해졌기 때문이다. 여기에 기상 악화로 인한 할증 등 여러 할증요금까지 추가되면 배달료는 더욱 비싸진다.

상황이 이렇자 자영업자와 소비자의 부담은 커지고 있다. 배달료는 자영업자와 소비자가 나눠서 부담하며, 부담 비율은 업주가 정한다. 다만 기본배달료를 인상하면 자영업자가 메뉴 가격이나 배달팁을 인상할 가능성이 높아 소비자의 부담이 또한 커지게 된다.

온라인 커뮤니티 등에서도 배달료 인상에 골머리를 앓는 자영업자들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 한 누리꾼은 11일 자영업자들이 모인 커뮤니티 '아프니까 사장이다'를 통해 "나날이 상승하는 식자재 값, 배달료 인상으로 자영업자만 피해 보는데 이게 형평성에 맞나"라며 "고심 끝에 배달료와 음식값을 올렸다. 하지만 손님들 입장에서는 우리 가게에 거부감이 생긴 것 같다"고 토로했다.

이어 "결국 총알받이는 자영업자"라며 "코로나로 인해 배달 업체는 1~2년간 좋은 시기일 것인데, 전체적인 피해는 자영업자만 겪어야 되는 현실이 안타깝다"고 했다.

소비자들도 높아진 배달료에 부담을 느끼기는 마찬가지다. 대학생 김모씨(25)는 "요즘은 배달팁이 3000원 이상은 기본이고, 5000원을 넘는 곳도 많아졌다"며 "배달료가 3000원 이상이면 그냥 배달료가 조금 더 저렴한 업체를 찾거나 포장 주문을 하는 것 같다"고 말했다. 이어 "음식값도 오르고 배달료도 오르다 보니 부담이 너무 크다"고 덧붙였다.

이 가운데 국민 절반가량은 1000~2000원의 배달료가 적정하다고 생각하는 것으로 나타났다. 한국행정연구원 미래행정혁신연구실의 '배송·배달 서비스 관련 국민인식조사' 결과에 따르면 배달앱은 국민의 71.1%가 애용하는 음식배달 주문 방식으로 조사됐다. 해당 조사는 지난해 10월 여론조사 전문업체 알앤알컨설팅에 의뢰해 전국 성인남녀 2115명을 대상으로 진행됐다.

음식배달 시 배달료 적정 여부에 대해 물은 결과 응답자의 53.4%는 '적절하지 않다'고 답했다. '보통이다'는 응답은 31.9%였고, '적절하다'는 14.7%에 불과했다.

지불할 의향이 있는 배달료 최대 금액에 대해서는 '1000원 이상∼1500원 미만'이 23.2%로 가장 많았다. 이어 ▲1500원 이상∼2000원 미만(22.3%) ▲2500∼3000원(13.8%) ▲1000원 미만(13.2%) ▲2000∼2500원(11.6%) ▲지불의향 없음(10.6% 등의 순이었다. 즉 국민의 70%가량이 배달료 적정가로 2000원 미만을 생각하고 있는 셈이다.

다만 배달 노동조합은 배달료를 인상해도 배달노동자의 소득은 나아지지 않았다고 주장했다. 배달노동자 노동조합인 라이더유니온 경기지부는 지난 6일 기자회견을 열고 "최근 배달대행사들이 배달료를 인상하고 있지만 수수료를 과도하게 걷어가는 경우가 많아 배달노동자의 소득은 나아지지 않고 있다"며 "일례로 기본배달료가 3500원에서 4300원으로 대폭 인상돼도, 수수료가 800원으로 올라 노동자가 받는 배달료 차이가 없는 경우도 있다"고 말했다.

전문가는 배달비가 계속 오를 경우 소비자는 결국 다른 대안을 찾게 될 것이라고 했다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "코로나19 사태로 인해 소비자는 물론 자영업자도 힘든 상황이다. 자영업자는 코로나19 사태로 가장 피해를 본 이들이고, 소비자들 또한 물가가 올라서 경제적으로 힘들다"며 "이런 상황에서 배달비를 계속 올릴 경우, 소비자는 배달 주문을 하는 대신 포장 주문을 하는 등 다른 대안을 선택할 수밖에 없다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr