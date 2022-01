메타, 부스터샷 접종 의무화

[아시아경제 권재희 기자] 메타(옛 페이스북)가 미국 내 직원들에게 코로나19 백신 부스터샷 접종을 의무화 하기로 결정했다.

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 메타는 미 직원들의 사무실 복귀를 오는 3월28일로 연기한다고 발표하며 이같은 방침을 알렸다.

사무실로 복귀하기 위해서는 오미크론 확산을 방지하기 위해 부스터샷 접종 증명서를 제출해야 한다.

당초 메타는 1월31일부터 직원들의 전면 출근을 계획해왔으나 오미크론의 확산으로 사무실 복귀 연기를 결정한 것이다.

메타 관계자는 "지속되는 불확실성 속에 어디에서 일해야 할지 결정하는 것이 어렵다는걸 이해한다"며 "이에 따라 직원들이 자신에게 더 잘맞는 선택을 할 수 있도록 시간을 주기로 했다"고 밝혔다.

메타는 3월28일 이후에도 계속해서 재택근무를 하고 싶은 직원들은 3월 중순까지 회사에 연기를 신청해야 한다. 이 경우 출근을 3~5개월 가량 늦출 수 있다.

CNBC는 "메타는 실리콘밸리 기업 중 부스터샷을 의무화 한 첫 사례"라고 소개했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr