만기 240일 단기 정기예금

[아시아경제 김진호 기자] 우리종합금융은 우리금융그룹 완전 민영화를 기념해 ‘하이 정기예금2’를 출시한다고 11일 밝혔다.

‘하이 정기예금2’는 총한도 1000억원의 특판 정기예금이다. 기본금리 연 2.5%, 1억원 일시 가입 시 우대금리 0.1%포인트를 추가해 최고 연 2.6%의 금리를 적용받을 수 있다.

개인고객 전용상품으로 만기는 240일, 가입금액은 최소 100만원부터 최고 1억원까지다. 우리종합금융 스마트뱅킹 앱을 통해서만 가입 가능하다.

우리종합금융을 처음 이용하는 고객을 대상으로 이벤트도 진행한다. ‘하이 정기예금2’에 1000만원 이상 예치하고 마케팅 수신 동의를 완료한 고객에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다.

우리종합금융 관계자는 “앞으로도 고객 성원에 보답하기 위해 고객 니즈에 맞춰 상품을 지속 출시해 나갈 것”이라고 말했다.

