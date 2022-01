생명운동 함께 합시다! … 상주시새마을회, 탄소중립 실천 결의

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시가 지난 7일 새마을이사회를 열고 기후 위기에 대응하기 위한 생명운동 2050 탄소중립 실천에 동참하기로 결의했다.

탄소중립은 이산화탄소를 배출한 만큼 흡수하는 대책을 세워 실질적인 배출량을 ‘0’으로 만든다는 의미로 새마을회는 생활 속 과제를 실천해 ‘지구를 살리는 생명 운동’에 뛰어들었다.

나무 심기, 자원 재활용 운동 활성화, 쓰레기 안 만드는 제로웨이스트 운동 실천, 탄소중립 실천 거버넌스 참여, 에너지와 화석연료 사용 상품 30% 감축, 일회용품 30% 줄이기 실천, 민관 연대를 통한 시민의식 전환, 탄소중립 실천을 위한 대체에너지 확충 등을 한다.

이날 새마을회는 생명 운동 홍보 장바구니를 제작 배부해 생명 운동 확산을 지원하고 탄소중립을 실천하기 위해 새마을지도자 모두가 선도적인 역할을 하기로 다짐했다.

새마을회 관계자는 “생명운동 탄소중립은 사람들의 삶의 방식을 바꾸는 것에서 시작한다”며 “새마을정신을 바탕으로 살맛나는 공동체를 만들기 위해 집, 마을, 직장에서 꾸준히 실천하자”라고 말했다.

