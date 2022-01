에버랜드 韓호랑이 5둥이 중 막내, 음식 먹다 기도폐쇄로 숨져

에버랜드에서 자연번식으로 태어난 한국 호랑이 5마리 가운데 1마리가 음식 섭취 중 기도 폐쇄로 숨지는 안타까운 일이 벌어졌다.

에버랜드는 9일 홈페이지를 통해 5남매 호랑이 가운데 막내 강산이가 8일 오후 6시께 세상을 떠났다고 밝혔다.

강산이는 지난해 6월 27일 에버랜드에서 한국 호랑이 태호(아빠)·건곤이(엄마) 사이에서 태어난 호랑이 5남매(아름, 다운, 우리, 나라, 강산) 중 막내 암컷이다.

강산이는 사망 당일 오후 5시 방사장에서 동물사(실내 사육 공간)에 들어와 쇠고기를 먹은 뒤 움직임이 둔해지는 모습을 보였고, 이를 감지한 사육사가 다른 호랑이들과 분리한 뒤 심폐소생술을 시도했으나 끝내 숨진 것으로 전해졌다.

에버랜드 수의사들이 강산이를 부검한 뒤 부검 내용과 영상을 서울대 수의대 병리학교실 김대용 교수에게 보냈고, 김 교수는 음식 섭취 중 급성 기도 폐쇄로 인한 호흡 곤란이 사인이라고 확인했다.

에버랜드 측은 "동물들에게 최적의 생태를 제공하기 위해 자연포육, 환경 개선 등 다양한 노력을 기울이고 있다"면서 "자연포육 중인 호랑이 가족에게 예기치 않은 상황이 발생하여 매우 슬프고 안타까운 마음"이라고 전했다.

에버랜드는 오는 11일까지 3일간 공식 추모 기간으로 정하고 타이거밸리 등 일부 지역과 사회관계망서비스(SNS)에 강산이를 위한 추모공 간을 마련할 계획이다. 호랑이해를 맞아 1일부터 선보이고 있는 호랑이 관련 콘텐츠 중 일부도 조정하기로 했다.

