[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 7일 마포구청 접견실에서 마포구 전통시장 우수 종사자에게 서울특별시장 표창을 전수했다.

수상 대상자는 전통시장 방역활동과 시설개선에 앞장서고 특성화시장 육성 기반 조성에 힘쓴 망원동월드컵시장 반석병 상인회장과 코로나19로 어려운 상인에게 쌀 20kg 150포대를 지원한 용강동상점가 마포옥 기옥서 대표다.

