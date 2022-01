속보[아시아경제 임주형 기자] 8일 오후 1시 12분께 전남 진도군 장도 북동쪽 3.5㎞ 해상에서 어선 간 충돌 사고가 발생했다.

해경은 경비함정, 헬기 등을 동원해 선원 1명을 구조했으며 나머지 4명에 대한 구조 작업을 하고 있다.

