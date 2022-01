평택 순직소방관 영결식 참석한 안철수 “충분한 예우와 보상 필요”

[아시아경제 이민지 기자] 국민의당 안철수 대선 후보가 8일 평택 공사장에서 화재로 순직한 소방공무원 3명의 합동영결식에 참석해 고인을 추모했다.

안 후보는 이날 평택 이충문화체육센터에서 열린 합동영결식을 마친 뒤 "순직하신 세 분 영웅들의 명복을 빈다. 사랑하는 가족을 잃으신 유가족분들, 동료를 잃으신 소방관분들께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 안 후보는 "소방관분들께서는 반복되는 무리한 진압 명령에 또 동료를 잃었다고 말씀하신다"라며 "소방관은 국민의 생명과 안전을 지키는 분들이다. 소방관이 안전해야 국민의 생명과 안전을 지킬 수가 있다"고 강조했다.

그는 "공상과 순직에 대해서는 충분한 예우와 실질적인 보상을 드려야 한다"며 거듭 소방관들의 명복을 빌었다.

한편 안 후보는 이날 오전 충남 아산, 오후에는 충남 서산을 찾아 충청권에서 이틀째 일정을 이어간다. 아산에서는 고(故) 윤보선 전 대통령과 영부인 공덕귀 여사의 묘역을 참배한다. 오후에는 서산으로 넘어가 해양정원 조성사업이 계획된 가로림만을 방문한다.

이어 대산석유화학단지 내 공장을 시찰한 뒤, 동부 전통시장에서 소상공인·자영업자, 일반 시민들과 만날 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr