[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지역에서 코로나19 산발 감염이 이어졌다.

8일 광주시에 따르면 전날 하루 동안 지역감염 87명, 해외유입 2명 등 총 89명의 환자가 발생했다.

감염 경로별로는 광산구 제조업체에서 근로자 13명이 집단 감염됐다.

동구 소재 의료기관(5)과 요양병원 관련은 각각 8명, 5명으로 나타났다. 서구 소재 복지시설(1) 관련은 7명이다.

광산구·남구·북구 유치원과 초등학교에선 5명이 나왔다.

8601 8605 8608 등 15명은 감염 경로가 밝혀지지 않았다.

