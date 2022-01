[아시아경제 박지환 기자] 참존글로벌 참존글로벌 158310 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,680 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 참존글로벌, 6억 규모 FPCB용 자동화장비 공급 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 은 7일 송태호, 박효식 각자 대표의 사임에 따라 이홍배 대표를 신규 선임했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr