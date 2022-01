[아시아경제 이동우 기자] 플라이강원은 국토교통부로부터 화물운송사업 면허를 취득했다고 7일 밝혔다.

플라이강원은 이번 화물운송사업 면허 취득으로 객실에 이어 추가 수익 창출 계획을 본격화할 예정이다. 앞서 회사는 지난해 초 280석 이상의 중형 기재 도입을 밝히며 항공기 동체 하부 화물 적재가 가능한 밸리카고 활용 방안을 밝힌 바 있다.

플라이강원은 향후 양양국제공항 인근 화물청사와 물류창고 기능을 통합한 인프라를 구축해 관련 사업을 확대해 나갈 방침이다. 지난해 양양국제공항 인근 화물 인프라 구축을 위해 1만3000여 평의 부지 매입도 완료했다.

플라이강원 관계자는 “강원도를 비롯한 경기 북부 등 인근 지역 신선 농수산물과 이커머스 시장의 항공 화물운송 수요가 급증하고 있는 만큼 강원도를 거점으로 하는 항공 화물사업을 진행할 계획"이라고 말했다.

