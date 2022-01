美·日, 극초음속 무기 대응 연구개발 협정 체결

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 일본 정부가 북·중·러의 극초음속 미사일 무기에 대한 대응력을 높이기 위한 새로운 연구개발 협정을 체결한다고 밝혔다. 북한의 최근 탄도미사일 발사로 동북아시아 역내 군사적 긴장감이 고조되면서 미국과 일본의 군사적인 밀착관계는 더욱 심화될 것으로 전망된다.

6일(현지시간) 토니 블링컨 미 국무장관은 이날 화상으로 개최된 미일 외교·국방장관(2+2) 회담 모두 발언에서 "양국은 극초음속 무기와 우주기반 능력을 포함한 북한과 중국, 러시아의 새로운 방위 위협에 대응하기 위해 새로운 연구개발 협정을 체결할 것"이라며 "오랫동안 이어져온 미일동맹 관계가 더 강화되고 현대화시키는 것은 그 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

블링컨 장관은 "북한의 불법적인 핵·미사일 프로그램은 지속적인 위협을 가하고 있다"며 "우리는 이번 주에 가장 최근의 발사를 통해 다시 그것을 봤다"고 밝혔다. 이는 북한이 지난 5일 극초음속 미사일을 시험 발사한 것을 염두에 둔 발언으로, 북한의 지속적인 미사일 시험 발사가 미국과 동맹에 위협이 되고 있다는 인식을 드러낸 것으로 풀이된다.

블링컨 장관은 중국과 러시아를 향해서도 "육상과 해상, 사이버 공간에서 국제 규범을 지속해서 위반하고 있다"며 "중국의 도발적인 행동은 대만 해협과 동중국해 및 남중국해에서 긴장을 계속해서 높이고 있으며 러시아는 우크라이나 국경에서의 군사력을 증강하면서 우크라이나의 주권과 영토 보전은 물론 유럽의 평화와 안정을 위협하고 있다"고 비난했다.

그는 "이러한 공격적인 행동은 우리 양측이 많은 노력을 쏟아붓고, 양국과 전 세계의 평화와 안보, 번영을 위한 기반을 제공하는 규칙에 기반한 국제적 질서를 위협한다"면서 "이런 진화하는 위협에 대처하기 위해 우리 동맹은 보유한 도구를 강화할 뿐 아니라 새 도구들도 개발해야 한다"며 "그게 우리가 논의할 초점"이라고 설명했다.

함께 참석한 로이드 오스틴 미 국방장관도 "북한의 핵 야심과 중국의 강압적이고 공격적인 행동으로 제기된 도전을 보고 있다"며 자유롭고 안정적이며 안전한 인도·태평양 지역에 대한 이런 증가하는 긴장과 도전이라는 배경 속에서 양국이 만나고 있다"고 강조했다.

하야시 요시마사 일본 외무상은 "이번 회의로 올해를 시작하는 것이 시의적절하다"고 생각한다며 "일본 안보 정책에서 올해는 매우 중요한 한 해가 될 것"이라고 말했다. 이어 "지역 평화와 안정, 번영을 확실히 보장하기 위해서는 전략적 이익과 보편적 가치를 공유하는 양국이 결속해 리더십을 발휘하는 것이 중요하다"며 자유롭고 열린 인도·태평양 실현 등을 위해 양국이 긴밀히 협력해야 한다는 입장을 밝혔다.

양측은 이번 회담에서 양국이 직면한 안보 과제에 대한 인식을 조율하고 지역 내 안보 및 방위협력 방향 등을 놓고 협의한다. 지난달 타결된 주일미군 주둔비 분담금 협정에도 서명할 예정이다.

