[아시아경제 임혜선 기자] 패션기업 세정의 웰메이드는 전속모델 임영웅과 찍은 광고 ‘영웅의 본색’이 지난해 4분기 유튜브 인기 광고 영상 10편 중 하나로 선정됐다고 7일 밝혔다.

‘영웅의 본색’은 영화 ‘영웅본색’을 오마주한 누아르 콘셉트의 웰메이드 올 가을·겨울 시즌 광고 캠페인 영상이다. 영상 속 임영웅은 정장 차림과 보잉 선글라스, 입에 성냥개비를 물며 카리스마 있는 모습을 소화했다.

지난해 10월 영상 공개 이후 약 2주 만에 티저와 본편 누적 조회수가 총 230만 뷰를 돌파했고, 최근까지 330만 뷰를 기록하며 꾸준한 인기를 얻고 있다.

한편 유튜브는 매 분기마다 조회수 및 시청자 반응을 기준으로 가장 영향력이 높았던 광고 10편을 선정한다.

