롤링힐스 호텔, 딸기농장 체험 '마이 리틀 파머 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 롤링힐스 호텔은 자녀와 함께 겨울철 가장 사랑 받는 과일인 딸기 따기 체험과 함께 자연에서 뛰놀며 특별한 추억을 만들 수 있는 '마이 리틀 파머 패키지'를 다음달 26일까지 선보인다고 7일 밝혔다.

이 패키지는 목~토요일 숙박 시 이용 가능한 상품으로 호텔에서의 휴식과 딸기 농장 체험 혜택이 포함돼 있다. 이 패키지에 포함된 농장 체험은 호텔 인근 농장에서 가족 3인이 딸기 수확과 와플 만들기, 동물 먹이주기, 식물 물주기 및 실내 모래 놀이 등을 즐길 수 있는 프로그램이다. 스탠더드 객실 1박과 야외 정원을 바라보며 물놀이를 즐길 수 있는 실내 수영장 이용, 성인 2명과 어린이 1명의 조식 이용 혜택이 제공된다.

한편 롤링힐스 호텔은 서울 도심에서 1시간 가량 떨어진 경기 화성시에 있다. 아름다운 자연 경관과 세련된 시설이 특징이다. 50여종의 나무와 식물들로 이뤄진 정원과 산책로가 조성돼 있다.

