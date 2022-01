日전문가 "오미크론, 델타 보다 인플루엔자에 가까워"

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19 새 변이 오미크론이 기존 델타 변이와는 다르게 유행성 감기(인플루엔자)에 가깝다고 일본 전문가가 밝혔다.

7일 아사히신문에 따르면 오미크론 감염자가 급증하고 있는 오키나와현에서 지난 5일 열린 전문가 회의에서 이 같은 보고가 이뤄졌다.

회의를 주재한 후지타 지로 류큐대학 교수는 오미크론 사례가 아직 절대적으로 적기 때문에 실상을 모른다고 전제한 뒤 류큐대병원에 입원한 환자 증상을 근거로 “내 감각으로는 델타 변이와 다른 병이다. 인플루엔자에 가깝다”는 견해를 보였다.

오키나와현 보고에 따르면 지난해 말 시점에서 지역 감염자 중 오미크론 확진자 비율은 90%를 넘어 델타 변이가 오미크론으로 급속히 대체된 것으로 나타났다.

지난 1일까지 한 달간 수집된 데이터에 따르면 오미크론 감염자 50명 가운데 유증상자는 48명이었다. 증상별로는 발열이 36명으로 가장 많았고 기침(29명), 전신 권태감(25명), 인두통(22명)이 그 뒤를 이었다.

코로나19 환자의 증상으로 두드러지는 후각이나 미각 장애는 1명에 불과했다. 전체 감염자 가운데 66%는 백신을 2차례 접종한 것으로 파악됐다.

한편 이 회의에선는 오미크론 환자를 진료한 의사들이 지금까지 코로나19 감염자에게 나타났던 폐렴 증세가 없다며 이를 어떻게 봐야 할지 모르겠다는 등의 발언이 나온 것으로 전해졌다.

전파력이 큰 오미크론에 감염된 환자를 치료하는 병원에서 본인이 감염되거나 가족 감염에 대한 우려로 결근하는 의료진이 늘고 있는 점에서 오미크론 확산이 의료 제공과 사회 인프라에 미치는 영향을 클 것이라는 지적도 나왔다.

이 결과 오미크론 유행이 정점에 달할 경우 의료진의 결근율이 40%에 달할 것이라고 전망하기도 했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr