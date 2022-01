그랜드 하얏트 서울 호텔, '2022년 설 선물 세트' 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 하얏트 서울의 '더 델리'는 '2022년 설 선물 세트'를 오는 8일부터 31일까지 선보인다고 7일 밝혔다. 검은 호랑이의 해인 임인년(壬寅年)을 맞아 이번 선물 세트는 호랑이의 힘찬 기운이 느껴지는 디자인의 선물 상자에 준비된다.

'더 델리'의 '설 선물 세트' 6종은 호텔 식음료 전문가가 엄선한 고급 식재료와 와인, 홈메이드 제품으로 구성됐다. '양념 고기 세트'는 LA갈비와 양갈비를 손질 및 양념해 바로 구워 먹을 수 있는 형태로 준비된다. '세계 3대 진미와 와인 세트'는 세게 3대 진미인 캐비어, 푸아그라, 트러플과 프랑스 와인들로 구성된 세트다. '고메 와인 세트'는 미국 나파밸리의 파우스트 레드와인과 홈메이드 누가, 트러플 비네거, 오일 및 크림 등으로 구성됐다.

달고나 등 한국의 맛이 어우러진 마들렌이 돋보이는 '스페셜 와인 세트'도 마련됐다. '스위트&티 선물 세트'는 그랜드 하얏트 서울의 셰프들이 직접 만든 밤 케이크, 누가와 마들렌 및 티 세트로 구성됐다. '설날 선물 세트'에는 후추와 꿀을 넣어 빚은 약주인 전통주 '자주'와 마들렌 세트, 마누카 꿀 허니콤이 포함된다.

그랜드 하얏트 서울 호텔 '더 델리'의 '2022년 설 선물 세트'는 네이버 예약 혹은 전화와 이메일로 주문 가능하다.

